Klinik am Südring
Folge 224: Mein Baby soll leben
23 Min.Ab 12
Eine Hochschwangere hat sich bei einem Fahrradunfall den Bauch geprellt. Sie befürchtet, dass ihr Kind durch den Vorfall Schaden genommen hat. - Ein 39-jähriger Mann krampft so stark, dass er nicht mehr aus dem Auto steigen kann. Die Ursache ist überraschend alltäglich.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
