Klinik am Südring
Folge 226: Lange Beine, großer Schmerz
23 Min.Ab 12
Ein Jogger wird ohnmächtig in die Klinik eingeliefert. Als die Ärzte den Sportler untersuchen, entdecken sie Unglaubliches. - Ein Unfall auf einem Kopierer, der viele Schnittwunden und Fragen mit sich bringt. Hat ein schreiender Fahrradfahrer etwas mit dem Unglück zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1