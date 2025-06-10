Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zuviel des Guten

SAT.1Staffel 1Folge 227
23 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge klagt über schlimme Bauchschmerzen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, als es dem Kleinen zusehends schlechter geht. Können sie ihm noch rechtzeitig helfen? - Das Knie eines jungen Mannes tut ihm so weh, dass seine Freundin ihn in die Klinik bringt. Bei der Untersuchung erkennen die Ärzte, dass er dringend operiert werden muss. Das Pärchen gerät in Panik, denn sie wollen heute noch nach Portugal fliegen.

