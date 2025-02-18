Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wo bist du, Tumor?

SAT.1Staffel 1Folge 24
Wo bist du, Tumor?

Folge 24: Wo bist du, Tumor?

45 Min.Ab 12

Auf der Intensivstation wird ein Unfallopfer untersucht. Eine Entdeckung beim Ultraschall lässt nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch das Personal bangen. Hat der Schwerverletzte auch noch einen Tumor? - Ein Wildschweinangriff bringt Aufruhr in die Notaufnahme. Eine Mutter muss um ihre Tochter bangen, die in der Schrebergartensiedlung von dem Tier angegriffen wurde. - Eine Patientin wird nach einer Blinddarmoperation zusammengebrochen im Fahrstuhl gefunden.

