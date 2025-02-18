Klinik am Südring
Folge 24: Wo bist du, Tumor?
45 Min.Ab 12
Auf der Intensivstation wird ein Unfallopfer untersucht. Eine Entdeckung beim Ultraschall lässt nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch das Personal bangen. Hat der Schwerverletzte auch noch einen Tumor? - Ein Wildschweinangriff bringt Aufruhr in die Notaufnahme. Eine Mutter muss um ihre Tochter bangen, die in der Schrebergartensiedlung von dem Tier angegriffen wurde. - Eine Patientin wird nach einer Blinddarmoperation zusammengebrochen im Fahrstuhl gefunden.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
