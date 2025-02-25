Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Einfach vergessen

Staffel 1Folge 28
Folge 28: Einfach vergessen

44 Min.

Das Ärzte-Team entdeckt etwas Festes in Alenas Unterbauch. Wurde bei der vorangegangenen Operation womöglich etwas vergessen? - Verdacht auf Lebensmittelvergiftung bei zwei Jugendlichen: Plötzlich hat einer von ihnen Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle und Atemaussetzer. - Eine junge Frau hat eine Lungenentzündung und muss sich ständig übergeben. Auf dem Röntgenbild entdecken die Ärzte eine geweitete Speiseröhre. Ist sie der Grund für die lebensbedrohliche Situation der Frau?

