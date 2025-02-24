Klinik am Südring
Folge 31: Ein Geschenk fürs Leben
45 Min.Ab 12
Nach der Nierenspende für seinen kranken Sohn erleidet ein 38-Jähriger einen Herzstillstand. Als die Ärzte nach der Ursache der Komplikation suchen, finden sie heraus, dass der Spender ihnen etwas verschwiegen hat. - Eine Mitarbeiterin einer Großküche bricht nach dem Essen zusammen. Sollte das Essen schuld am Zusammenbruch der Frau sein, müssen sie mit weiteren Erkrankungen rechnen. - Ein Neunjähriger zeigt nach einem Unfall auffälliges Verhalten.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
