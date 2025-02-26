Klinik am Südring
Folge 34: Arbeitsunfall bedroht Familie
45 Min.Ab 12
Ein Mann verunglückt auf dem Dach eines Hauses und stürzt auf den darunterliegenden Balkon. Er spürt seine Beine nicht mehr - droht eine Querschnittslähmung? Kurz darauf taucht sein Sohn in der Klinik auf. Auch er ist verletzt. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Unfällen? - Nach der Geburt ihres Kindes können die Ärzte die Blutungen der Mutter nicht stoppen und ihr Kreislauf bricht zusammen. Die junge Mutter schwebt plötzlich in Lebensgefahr!
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1