Klinik am Südring
Folge 35: Launische Natur
45 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt vom Baum und wird mit einer Oberschenkelverletzung in die Notaufnahme gebracht. Die Lage spitzt sich zu, als die 31-Jährige keine Luft mehr bekommt. - Ein kleiner Junge klagt über schlimme Bauchschmerzen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel, als es dem Kleinen zusehends schlechter geht. - Ein gefährlicher Paintball-Angriff auf eine junge Frau und ihre kleine Nichte sorgt für Aufregung in der Klinik.
