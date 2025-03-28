Klinik am Südring
Folge 37: Würzige Angelegenheit
45 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Eine Frau bringt ihren stark blutenden Ehemann in die Notaufnahme. Der aufbrausende 41-jährige hat sich mit dem Koch eines Restaurants angelegt. War wirklich das Essen der Grund für den Ausraster des Mannes? - Eine Frau kommt mit Verdacht auf Blasenentzündung in die Klinik. Als die Ärzte sie genauer untersuchen, machen sie eine überraschende Entdeckung. - Eine Frau muss sich nach einem Autounfall einer schweren Operation unterziehen. Ihre Tochter ist verzweifelt.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
