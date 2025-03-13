Klinik am Südring
Folge 38: Total pulslos
45 Min.Ab 12
Eine Frau nimmt mit Hilfe eines Magenbands fast 50 Kilo ab. Als die magersüchtige Patientin zusammenbricht, entschließt sie sich, das Band entfernen zu lassen. Doch der Diätwahn scheint die 43-Jährige weiter gefangen zu halten. - Ausgerechnet der Chef einer Spedition fährt seinen Mitarbeiter mit einem Gabelstapler an. Als die Ärzte sich um den Verletzten kümmern, bricht sein Vorgesetzter plötzlich zusammen. Handelt es sich wirklich nur um einen Schwächeanfall?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
