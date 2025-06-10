Klinik am Südring
Folge 41: Zahnfee
44 Min.Ab 12
Ein Mann glaubt den Aufsatz seiner elektrischen Zahnbürste verschluckt zu haben, doch das Teil lässt sich einfach nicht finden. Was verursacht also seine Schmerzen im Hals? - Ein Schüler wird eingeliefert, da er sich im Sportunterricht den Arm verletzt hat. Die Ärzte stellen fest, dass der Junge nicht nur einen gebrochenen Arm hat, sondern auch an einer anderen Krankheit leidet. Was hat der Junge, und inwiefern hängt dies mit seinem Unfall zusammen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1