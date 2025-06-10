Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 42
Folge 42: Ein Löffel zu viel

45 Min.Ab 12

Nach einem Besuch im Chinarestaurant landet ein Mann in der Notaufnahme. Ständig muss er sich übergeben, weil er zu viel gegessen hat. Als er plötzlich Blut spuckt, sind die Ärzte alarmiert. - Das Knie eines jungen Mannes tut so weh, dass seine Freundin ihn in die Klinik bringt. Bei der Untersuchung erkennen die Ärzte, dass er dringend operiert werden muss. Das Pärchen gerät in Panik, denn sie wollen heute noch nach Portugal fliegen.

