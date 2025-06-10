Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildfleisch

SAT.1Staffel 1Folge 43
45 Min.Ab 12

Rätselhafte Rückenschmerzen machen Sepp zu schaffen. Die Lage spitzt sich zu, als der Patient plötzlich heftige Magenkrämpfe bekommt. Eine alte OP Narbe ist es, die den entscheidenden Hinweis liefert. - Ein verletzter Fahrradfahrer landet in der Notaufnahme. Der Mann scheint bei dem Unfall sein Gehör verloren zu haben und reagiert seither nicht auf umliegende Geräusche. Hirnblutungen oder schlimmere Schädelhirntraumata können dafür verantwortlich sein.

SAT.1
