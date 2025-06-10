Klinik am Südring
Folge 50: Gefährliche Flecken
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann kommt mit Grippesymptomen und Ausschlag in die Notaufnahme. Die Diagnose bedeutet große Gefahr für seine schwangere Freundin und ihr ungeborenes Kind. - Ein Mädchen kommt zur Nachbehandlung in die Klinik. Ihre OP-Wunde ist stark entzündet und verheilt nicht. - Eine 45-jährige Vollblutmutter kommt mit einem verstauchten Fuß in die Orthopädie und berichtet, dass sie immer wieder umknickt. Können die Ärzte ihr helfen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1