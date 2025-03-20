Klinik am Südring
Folge 57: Abgeflogen
45 Min.Ab 12
Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die scheinbar einen Hitzschlag erlitten hat. Doch während der Untersuchung fällt dem Arzt eine kleine blutende Wunde in der Herzgegend auf. Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens? - Eine mobile Krankenpflegerin besucht nach ihrer Arbeit eine liebgewonnene Pflegepatientin. Doch aus der Krankenbesucherin wird plötzlich eine Patientin. Sie erleidet einen Kreislaufkollaps und klagt über heftige krampfartige Bauchschmerzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
