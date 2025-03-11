Klinik am Südring
Folge 58: Auswärtsspiel
45 Min.Ab 12
Nach einem Übergriff im Fußballstadion wird ein verletzter Fan in die Notaufnahme gebracht. Als die Ärzte seine Patientendaten in den Computer eingeben, staunen sie nicht schlecht. - Bei der Untersuchung einer 47-Jährigen diagnostizieren die Ärzte einen diabetischen Fuß. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Der Blutzucker der Patientin ist gut eingestellt. Wieso wurde ihr Körper dennoch geschädigt?
