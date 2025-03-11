Klinik am Südring
Folge 59: Böse Mischung
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit Verdacht auf Epilepsie in die Notaufnahme gebracht. Sein Zustand ist bedrohlich, doch dann stoßen die Ärzte auf Verätzungen im Rachen. - Zwei Teenie-Mädchen weigern sich, dem Arzt ihre Personalien zu nennen und auch mit ihrer Geschichte, einem Unfall mit Nasenbruch, scheint etwas nicht zu stimmen. - Eine Frau kommt mit massivem Haarausfall in die Klinik und führt das auf ihre Schwangerschaft zurück, doch dann finden die Ärzte Hinweise auf häusliche Gewalt.
