Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Voll fett

SAT.1Staffel 1Folge 61vom 19.03.2025
Voll fett

Voll fettJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 61: Voll fett

45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Eine Frau verunglückt schwer in einem Poledance-Kurs. Eine Querschnittslähmung scheint nicht ausgeschlossen. Doch damit nicht genug: Die Frau erleidet während der Untersuchung einen Ohnmachtsanfall. - Ein Hobbygärtner ist beim Eichenfällen aus ungeklärten Gründen zusammengebrochen und hat sich mit der Kettensäge verletzt. Während der Behandlung gerät plötzlich sein Leben durch einen anaphylaktischen Schock in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen