Klinik am Südring
Folge 61: Voll fett
45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Eine Frau verunglückt schwer in einem Poledance-Kurs. Eine Querschnittslähmung scheint nicht ausgeschlossen. Doch damit nicht genug: Die Frau erleidet während der Untersuchung einen Ohnmachtsanfall. - Ein Hobbygärtner ist beim Eichenfällen aus ungeklärten Gründen zusammengebrochen und hat sich mit der Kettensäge verletzt. Während der Behandlung gerät plötzlich sein Leben durch einen anaphylaktischen Schock in Gefahr.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
