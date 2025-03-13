Und es hat knack gemachtJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 63: Und es hat knack gemacht
45 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Panisch kommt eine Frau mit ihrem Schwager in die Notaufnahme und fragt nach ihrem Verlobten: Er hat sich bei einem waghalsigen Sprung in seichtes Gewässer das Genick gebrochen! - Eine Frau kann nicht einmal im Krankenhaus zur Ruhe kommen, nachdem sie wegen eines Schwächeanfalls zur Beobachtung bleiben sollte. Ihr Kopf ist ständig bei ihrem Geschäft. Als sie sich übergibt und über starke Schmerzen in der Brust klagt, muss der Arzt sofort handeln: Sina schwebt in Lebensgefahr!
Alle 6 Staffeln und Folgen
