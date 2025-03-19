Klinik am Südring
Folge 64: Nur geknabbert
19.03.2025
Eine junge Frau liegt mit tollwutähnlichen Symptomen auf Station. Hat sie sich wirklich mit der tödlichen Krankheit infiziert? - Ein Bauarbeiter ist in heißem Bitumen gefallen und hat sich schwere Verbrennungen zugezogen. Doch wieso ist er gestürzt? - Ein junges Mädchen hat einen Nabelbruch und muss operiert werden. Doch beeinträchtigen ihr Asthma und ihr anatomisch kleiner Rachen die OP?
