Klinik am Südring
Folge 65: Platt gemacht
44 Min.Ab 12
Ein Hobbybastler wird nach einem Sturz vom Garagendach eingeliefert, doch die Verletzungsmuster passen nicht zum Unfallhergang. Können die Ärzte herausfinden, was wirklich passiert ist? - Bei einer jungen Sportlerin wird ein Leberschaden festgestellt. Während die Ärzte nach der Ursache suchen, verschlechtert sich ihr Zustand drastisch. - Bei einer hochschwangeren Frau scheinen die Wehen einzusetzen, doch schnell wird klar, dass die Schmerzen etwas Anderes bedeuten.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1