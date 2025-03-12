Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Platt gemacht

SAT.1Staffel 1Folge 65
Platt gemacht

Platt gemachtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 65: Platt gemacht

44 Min.Ab 12

Ein Hobbybastler wird nach einem Sturz vom Garagendach eingeliefert, doch die Verletzungsmuster passen nicht zum Unfallhergang. Können die Ärzte herausfinden, was wirklich passiert ist? - Bei einer jungen Sportlerin wird ein Leberschaden festgestellt. Während die Ärzte nach der Ursache suchen, verschlechtert sich ihr Zustand drastisch. - Bei einer hochschwangeren Frau scheinen die Wehen einzusetzen, doch schnell wird klar, dass die Schmerzen etwas Anderes bedeuten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen