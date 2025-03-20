Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 66
Folge 66: Der Unbekannte vor der Notaufnahme

45 Min.Ab 12

Ein Schwerverletzter wird vor der Notaufnahme abgelegt. Was ist passiert? Während die Ärzte noch rätseln, was dem Unfallopfer fehlt, verschlechtert sich dessen Zustand dramatisch. - Eine 32-Jährige leidet unter akuter Atemnot. Als die Ärzte sie untersuchen, stellen sie eine lebensgefährliche, häufige, aber trotzdem fast vergessene Krankheit fest. - Als eine 27-Jährige mit dem Rollator auf Station kommt, glauben die Ärzte zunächst an einen dummen Scherz.

