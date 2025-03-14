Gegrillter GrillmeisterJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 67: Gegrillter Grillmeister
44 Min. Folge vom 14.03.2025 Ab 12
Ein junger Mann ist beim Grillen ohnmächtig geworden und kommt mit Brandverletzungen in die Notaufnahme. Doch warum hat er so hohes Fieber? Und was hat ein Schwarzwald-Urlaub mit seinen Symptomen zu tun? - Ein 15-Jähriger wacht nachts mit starken Schmerzen im Fuß auf. Der Arzt stellt eine Entzündung fest, doch woher kommt sie? - Eine 68-jährige Patientin liegt nach einem Oberarmbruch auf die Chirurgie. Plötzlich wird sie aggressiv und rastet in ihrem Zimmer aus.
Klinik am Südring
Genre: Reality, Medizin
Produktion: DE, 2016
12
