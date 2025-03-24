Klinik am Südring
Folge 68: Löwenmutter
45 Min.Ab 12
Eine Frau bringt panisch ihren kleinen Sohn in die Notaufnahme. Sie hatte einen Fahrradunfall mit ihm und macht sich größte Sorgen, vor allem um seinen Kopf. Als der Kleine in der Radiologie ist, bricht sie plötzlich selbst zusammen. - Ein muskulöser Dachdecker kann vor Rückenschmerzen kaum laufen. Es stellt sich heraus, dass seine Magen-Darm-Beschwerden der Auslöser sind - wie kann das sein?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
