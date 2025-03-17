Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69: Papa ist uncool

45 Min.Ab 12

In der Notaufnahme wird ein Ex-Ehepaar behandelt, das sich bei einem Motocross-Unfall verletzt hat. Als der Mann sein Bein plötzlich nicht mehr bewegen kann, ist Eile geboten. - Ein Mädchen scheint dehydriert. Ihr Zustand ist instabil. Was hat den Wassermangel bei der Patientin hervorgerufen? - Eine Frau sucht Hilfe, sie befürchtet eine ernste Erkrankung. Wochenlange Abgeschlagenheit macht ihr zu schaffen. Ein plötzlich auftretender Gehfehler sorgt für allgemeine Verwunderung.

