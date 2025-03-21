Klinik am Südring
Folge 71: Kosmetischer Schock
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Einem 28-Jährigen geht es nach einer Routine-OP plötzlich immer schlechter, doch seine Symptome passen nicht zum Krankheitsbild. Die Ärzte rätseln: Was löst nur die Beschwerden aus? - Eine Schülerin wird bewusstlos und mit schweren Verletzungen durch alten Stacheldraht in die Notaufnahme gebracht. Als sie endlich zu Bewusstsein kommt, wird klar, dass sie nicht das einzige Opfer ist und eigentlich nur ihre Schwester retten wollte, die noch als vermisst gilt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1