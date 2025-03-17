Klinik am Südring
Folge 73: Volles Rohr
45 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Ein verstopfter Abfluss sorgt für schwere Verätzungen. Wie es zu dem Unfall mit den Reinigungsmitteln kam, und ob der Patientin geholfen werden kann, bleibt abzuwarten. - Ein Schüler hat häufig Nasenbluten. Was ist der Grund dafür? Eine ernstzunehmende Erkrankung oder doch nur eine harmlosere Ursache? - Eine junge Frau ist vom Laufband gefallen und hat sich eine triefende Schürfwunde zugezogen. Nach einer Ultraschalluntersuchung spitzt sich ihr Zustand unerwartet zu.
