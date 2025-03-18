Klinik am Südring
Folge 76: Ins Glas gebissen
45 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Ein besorgtes Elternpaar bringt seinen Sohn in die Notaufnahme, weil er in ein Glas gebissen hat. Doch der Junge will seinen Mund nicht öffnen. Als die Ärzte schließlich eine Scherbe aus dem Mund entfernen, scheint alles in Ordnung. Doch dann bricht das Kind plötzlich zusammen. - Eine junge Frau ist beim Joggen plötzlich umgekippt. Hat es mit den Schmerzmitteln zu tun, sie sie geschluckt hat? In der Klinik klagt sie über starke Bauchschmerzen.
