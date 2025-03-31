Sturz einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 79: Sturz einer Schwangeren
45 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Eine Frau ist im sechsten Monat schwanger und kommt nach einem Sturz auf den Kopf in die Notaufnahme. Sie ist benommen, lallt und torkelt, sodass schwere Hirnverletzungen im Raum stehen. Was am Ende ihren Zustand erklärt, ist der Albtraum einer jeden Schwangeren! - Ein 35-jähriger Mann gibt den Ärzten Rätsel auf, seine Symptome kommen und gehen, keine der naheliegenden Krankheiten wird bestätigt. Hat sein Spanienurlaub etwas mit seinem Zustand zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1