Klinik am Südring
Folge 80: Der Bonbon-Strauch
44 Min.Ab 12
Ein Familienvater wird mit einer Grillgabel in der Schulter in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Sohn hat starken Durchfall. Was steckt dahinter? - Eigentlich wollte eine Schwangere nur ihre Schwester in der Klinik besuchen, doch als die Ärzte ihren Ausschlag bemerken, haben sie einen schlimmen Verdacht. Ist ihr Baby in Gefahr? - Ein Mädchen stürzt nach einer Schwindelattacke vom Pferd. Die Ärzte sind alarmiert, denn sie hat stark erhöhte Blutdruckwerte.
