SAT.1Staffel 1Folge 87vom 26.03.2025
Folge 87: Treppensturz mit Kinderwagen

44 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Eine junge Frau wird mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in die Klinik eingeliefert. Sie wollte ihren Sohn im Kinderwagen die Treppe heruntertragen und ist dabei gestürzt. - Ein Familienvater wird nach einem Zusammenbruch im Fitnessstudio behandelt. Die Ärzte sind alarmiert, denn er hat starkes Übergewicht und auch seine Kinder sind gefährdet. - Ein Sportlehrer leidet unter Knie- und Hüftschmerzen. Können die Ärzte die Ursache herausfinden?

SAT.1
