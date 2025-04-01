Klinik am Südring
Folge 88: Druck, lass nach!
45 Min.Ab 12
Ein Fernfahrer klagt über starken Harndrang und Bauchschmerzen. Während die Ärzte ihn untersuchen, stoßen sie auf immer neue Symptome. - Eine Mutter befürchtet bei ihrer Tochter und deren Freundin eine Lebensmittelvergiftung durch verdorbene Sahnetorte. Der Zustand der Mädchen verschlimmert sich. - Eine 26-jährige Schichtarbeiterin fühlt sich abgeschlagen. Als sich ihr Zustand verschlimmert, ist eine Not-OP fällig. Worunter leidet die junge Frau?
