Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Druck, lass nach!

SAT.1Staffel 1Folge 88
Druck, lass nach!

Druck, lass nach!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 88: Druck, lass nach!

45 Min.Ab 12

Ein Fernfahrer klagt über starken Harndrang und Bauchschmerzen. Während die Ärzte ihn untersuchen, stoßen sie auf immer neue Symptome. - Eine Mutter befürchtet bei ihrer Tochter und deren Freundin eine Lebensmittelvergiftung durch verdorbene Sahnetorte. Der Zustand der Mädchen verschlimmert sich. - Eine 26-jährige Schichtarbeiterin fühlt sich abgeschlagen. Als sich ihr Zustand verschlimmert, ist eine Not-OP fällig. Worunter leidet die junge Frau?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen