Klinik am Südring

Der Taucher und die Krabbe

Der Taucher und die Krabbe

Klinik am Südring

Folge 93: Der Taucher und die Krabbe

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann mit Taucherglocke auf dem Kopf wurde angefahren und wird in der Notaufnahme versorgt. Die zerbeulte Taucherglocke ermöglicht es dem Arzt vorerst nicht, gefährliche Halswirbelbrüche bei dem Mann auszuschließen. Als dieser noch einen Asthmaanfall bekommt, drängt die Zeit. - Ein Junge liegt wegen einer Lungenentzündung auf Station. Auch nach mehreren Tagen lässt sich bei dem jungen Patienten keine Besserung feststellen, da die Medikamente nicht anschlagen.

