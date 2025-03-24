Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 94
44 Min.Ab 12

Beim Versuch, ihre kämpfenden Haustiere zu trennen, haben sich Nachbarn verletzt. Während die eigentlich harmlosen Schrammen einer Patientin versorgt werden, bricht diese plötzlich zusammen und hat innere Blutungen. Haben die Tiere die Frau lebensbedrohlich verletzt? - Ein Junggesellenabschied sorgt für Aufregung, denn der Bräutigam klagt über starke Unterarmschmerzen. Die Untersuchung gestaltet sich schwierig, da der Patient an eine ebenfalls verletzte Stripperin gefesselt ist.

