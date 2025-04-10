Klinik am Südring
Folge 96: Ritterlicher Retter
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann rettet eine Blondine vorm Ertrinken und verletzt sich dabei schwer. Seine Schwester versucht, ihm zu helfen. Doch scheinbar hat sie alles nur schlimmer gemacht. - Eine Hochschwangere kommt mit einer Faszienrolle und einem eingeklemmten Nerv in die Klinik. Was ist der wahre Grund für ihre unerträglichen Rückenschmerzen? - Auf der Kinderstation überschlagen sich die Ereignisse: Ein kleiner Patient muss sich nach einem Streit plötzlich übergeben.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
