Klinik am Südring

Zu heiß gebadet

SAT.1Staffel 1Folge 99vom 31.03.2025
Zu heiß gebadet

Klinik am Südring

Folge 99: Zu heiß gebadet

45 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Sturz in der Dusche: Ein junger Mann wird mit zahlreichen Verletzungen am Oberkörper eingeliefert. Laut seiner Freundin wird er häufig ohnmächtig. Leidet der junge Patient etwa an neuronalen Schäden? - Ein Teenager wird in die Notaufnahme gebracht, weil er von einem Jungen angefahren wurde. Was hat sich abgespielt und wie schlimm sind die Verletzungen? - Bei der Nachuntersuchung einer Patientin mit Bruch des Handgelenks bekommt die Frau plötzlich starke Rückenschmerzen.

SAT.1
