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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Abenteuer Job in Südafrika

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Koffer zu und Weg

Folge 22: Abenteuer Job in Südafrika

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Südafrika - das Land am Kap der guten Hoffnung. Rund 170.000 Deutsche leben und arbeiten bereits hier unter afrikanischer Sonne. Das Land lockt mit atemberaubender Natur, Wildnis und - wenn man weiß, was man will - auch mit guten Jobs. Viele Deutsche träumen nach wie vor davon, für immer im reichsten Land des schwarzen Kontinents zu leben. Drei deutsche Paare haben das Abenteuer Auswandern nach Südafrika gewagt. Rechte: Sat.1 Gold

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