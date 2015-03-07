Staffel 1Folge 14vom 07.03.2015
Folge 14: Im hohen Norden
93 Min.Folge vom 07.03.2015Ab 6
Wald-Roden in Finnland, Fliesen-Legen in Norwegen und der Traum vom eigenen Gästehaus in Schweden. Drei Auswanderergeschichten, drei Neustarts - hoch im Norden von Europa.
