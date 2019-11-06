Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Nach Norden - der Arbeit hinterherJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 21: Nach Norden - der Arbeit hinterher
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Norwegen und Schweden gehören zu den Lieblings-Auswanderungsländern der Deutschen. Auch die drei Auswanderer-Familien, über die heute bei "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" berichtet wird, leben jetzt dort. Bei allen kommt es zur großen Familienzusammenführung im hohen Norden ... Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6