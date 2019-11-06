Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Ab nach Kanada!Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 18: Ab nach Kanada!
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kinder verstaut, die Kisten gepackt und dann nichts wie weg - nach Kanada! Ein Neuanfang zwischen Werkstatt, Trucks und einem guten Tropfen Wein. Drei ganz unterschiedliche Geschichten im derzeitigen Auswandererboomland im Norden Amerikas. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold