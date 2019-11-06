Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Kanada, wir kommen!

Kanada, wir kommen!Jetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 2: Kanada, wir kommen!

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die einen haben sich den Wunsch nach einer eigenen Ranch erfüllt und erleben ihren ersten Winter. Die anderen brechen auf, um als Maurer und Lehrerin im Land ihrer Träume noch einmal ganz von vorne anzufangen. Folge zwei von "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" steht ganz im Zeichen des Ahornblattes und widmet sich einem der beliebtesten Auswanderer-Ziele überhaupt: Kanada! Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen