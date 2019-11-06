Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 2: Kanada, wir kommen!
Folge vom 06.11.2019
Die einen haben sich den Wunsch nach einer eigenen Ranch erfüllt und erleben ihren ersten Winter. Die anderen brechen auf, um als Maurer und Lehrerin im Land ihrer Träume noch einmal ganz von vorne anzufangen. Folge zwei von "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" steht ganz im Zeichen des Ahornblattes und widmet sich einem der beliebtesten Auswanderer-Ziele überhaupt: Kanada! Rechte: Sat.1 Gold
Koffer zu und Weg
