Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Erfolgsgeschichten - Made In GermanyJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 12: Erfolgsgeschichten - Made In Germany
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kuckucksuhren in Texas, Weißwurst in Brasilien und deutsches Maurer-Handwerk mitten in Kanada. Heute werden bei "Koffer zu und weg - Die Auswanderer-Doku" drei Auswanderergeschichten thematisiert, die zeigen: Qualitätsprodukte "made in Germany" gibt es längst nicht mehr nur in Deutschland. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold