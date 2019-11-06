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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Erfolgsgeschichten - Made In Germany

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Koffer zu und Weg

Folge 12: Erfolgsgeschichten - Made In Germany

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kuckucksuhren in Texas, Weißwurst in Brasilien und deutsches Maurer-Handwerk mitten in Kanada. Heute werden bei "Koffer zu und weg - Die Auswanderer-Doku" drei Auswanderergeschichten thematisiert, die zeigen: Qualitätsprodukte "made in Germany" gibt es längst nicht mehr nur in Deutschland. Rechte: Sat.1 Gold

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