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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Von Südbayern nach South Carolina

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Koffer zu und Weg

Folge 20: Von Südbayern nach South Carolina

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Udo und Monique Regensburger ziehen mit ihrer neunjährigen Tochter Meggan in die USA. Der 36-jährige Galvaniseurmeister hat dort eine gut dotierte Stelle als Produktionsleiter in South Carolina in Aussicht. Dafür gibt die Familie Haus und Hof in Südbayern auf. Bereits seit sieben Jahren im Ausland, in Ägypten, lebt Familie Peters. Vor einem Jahr hat Oliver Peters (53) dort seine Heizungsfirma gegründet und seitdem schon einige Großaufträge an Land gezogen: Das Geschäft floriert. Rechte: Sat.1 Gold

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