Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Sehnsucht nach Südafrika
Koffer zu und Weg
Folge 3: Sehnsucht nach Südafrika
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hoch zu Ross auf Tuchfühlung mit Löwe, Nashorn und Elefant, Thüringer im Produktionsstress für "German Bratwurst" oder ein "Guesthouse" voller Biker - "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" stellt drei deutsche Auswanderer-Träume rund um das Kap der guten Hoffnung in Südafrika vor. Rechte: Sat.1 Gold
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6