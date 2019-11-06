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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Traumziel Thailand

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Koffer zu und Weg

Folge 16: Traumziel Thailand

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Thailand - Urlaubsziel für Millionen Deutsche und Land der Träume für viele Auswanderer. Eine deutsch-thailändische Familie will ihren Traum verwirklichen und im Norden des Landes ein Hotelresort eröffnen. Ein junges Paar steht noch am Anfang - die beiden Tourismusexperten wandern aus, ohne einen Job in der Tasche. Auf der Urlauberinsel Koh Samui hat eine Familie aus Leverkusen seit drei Jahren ihr neues Zuhause - mit dem Geldverdienen gibt es allerdings Probleme ... Rechte: Sat.1 Gold

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