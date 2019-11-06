Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Partnersuche in NorwegenJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 13: Partnersuche in Norwegen
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die vierköpfige Familie Reupke wandert von Herxheim in Rheinland-Pfalz nach Calpe an der Costa Blanca in Spanien aus, um ein neues Leben zu beginnen. Der Berliner Karl-Heinz Wills (51) lebt seit zwei Jahren glücklich in Norwegen. Seine Tochter Franziska ist nachgekommen und hat dort ihre Liebe gefunden. Doch der Klempner hat das Alleinsein satt und sehnt sich nach einer Partnerin. Jetzt hat er eine Woche Urlaub und hat für diese Zeit drei Frauen aus Deutschland eingeladen. Rechte: Sat.1 Gold
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Koffer zu und Weg
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold