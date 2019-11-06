Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Spanien olé - jetzt kommen wir!Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 9: Spanien olé - jetzt kommen wir!
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Spanien ole - jetzt kommen wir: Die einen schippern Touristen im Segelboot übers Meer, die anderen fangen nach der Firmenpleite in Deutschland mit einem Nagelstudio auf Lanzarote noch einmal ganz von vorne an. Und einer kocht schon lange sein spanisches Erfolgs-Süppchen - im gut gehenden Restaurant auf Mallorca. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold