SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 28.02.2015
Neustart in Nordamerika

Folge 6: Neustart in Nordamerika

94 Min.Folge vom 28.02.2015Ab 6

Gut bezahlte Jobs und Zeit für die Familie - was in Deutschland nicht klappte, soll in Nordamerika endlich Wirklichkeit werden. Ein Dachdecker und ein Ingenieur aus Deutschland haben mit ihren Familien bereits einen erfolgreichen Neustart in Kanada und in den USA hingelegt. Ein ehemaliger LKW-Fahrer will jetzt als Betonbauer mit seiner Familie ebenfalls in Kanada ganz von vorne anfangen.

