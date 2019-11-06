Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
NeuseelandJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 19: Neuseeland
92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bloß weg hier aus Deutschland und zwar ganz weit! Es geht ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland. Das ist der Wunsch einer Familie aus Thüringen, die sich um ihre Kinder sorgt, und von zwei Berlinern, die mit fast 50 noch einmal ganz von vorn anfangen wollen. Außerdem wird Familie Lotz vorgestellt, die sich in Neuseeland bereits vor 14 Jahren eine neue Existenz aufgebaut hat. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold