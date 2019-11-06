Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Neues Spiel und neues Glück im Traumland USA!Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 15: Neues Spiel und neues Glück im Traumland USA!
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - nach wie vor haben die USA nichts von ihrer Anziehungskraft für deutsche Auswanderer verloren. Den "American way of life" leben - zwei Tänzer aus dem Ruhrpott und ein junges Ehepaar aus Ulm wagen den Schritt über den großen Teich. Auch in der Spielermetropole Las Vegas haben deutsche Auswanderer ihr persönliches Glück gefunden. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold